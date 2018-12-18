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وسائل بسيطة لمعالجة آلام الحلق.. ومتى تقابل الطبيب؟

وسائل بسيطة لمعالجة آلام الحلق.. ومتى تقابل الطبيب؟
Businessman at the doctor's.
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تواصل – وكالات:

تعد آلام الحلق من المتاعب الشائعة خلال فصل الشتاء بسبب برودة الطقس، التي ترفع خطر الإصابة بنزلات البرد.

وقالت البروفيسورة إريكا باوم إنه يمكن مواجهة آلام الحلق البسيطة بواسطة الغرغرة بشاي المريمية واستحلاب سكاكر محتوية على السكر، مع تعاطي مُسكّن وتغطية العنق بواسطة شال دافئ.

وأضافت أخصائية الطب العام وطب الأسرة الألمانية أنه ينبغي استشارة الطبيب في حال الاشتباه في الإصابة بالتهاب الحلق البكتيري، والذي يمكن الاستدلال عليه من خلال وجود ترسبات قيحية على اللوزتين وتضخم العقد اللمفاوية في العنق والشعور بآلام بها، مع الإصابة بالحمى أيضاً.

وينطبق ذلك أيضاً في حال المعاناة من صعوبات بلع شديدة وصعوبات تنفس وتدهور الحالة الصحية العامة.

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