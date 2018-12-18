8 نصائح لمواجهة نوبات السعال

يعاني الكثير من الأشخاص من نوبات السعال الشديدة التي تنجم عن مشاكل صحية مختلفة، والتي قد تستمر لأسابيع دون أن تتحسن حالتهم.

لذا فقد أورد موقع “إن دي تي في” الإلكتروني، مجموعة من النصائح المفيدة التي تساعد في التخفيف من نوبات السعال، على النحو التالي:

１- شرب المزيد من السوائل للمساعدة في ترطيب الحنجرة وتخفيف حدة السعال

２- استخدام مزيل الاحتقان إن كان السعال مترافقاً مع نزلة البرد، إذ أنه يعمل على إزالة المخاط المترسب في الحنجرة، ويفتح المجرى الهوائي، الأمر الذي يساعد على التخفيف من نوبات السعال.

３- يساعد امتصاص أقراص السعال أو السكاكر في تخفيف السعال الجاف

４- تجنب التدخين والتواصل مع الأشخاص الذين يعانون من أعراض البرد أو الانفلونزا

５- غسل اليدين بشكل متكرر لتجنب الإصابة بالحساسية التي قد تؤدي إلى السعال أو جراثيم تؤدي لالتهاب الحنجرة.

６- فتح النافذة وتهوية الغرفة باستمرار لأن الرطوبة الموجودة في الهواء البارد تعمل على تخفيف السعال.

７- استخدام المضادات الحيوية عند الإصابة بالتهابات في المجرى التنفسي

８- تناول مضادات الهيستامين في حالات الحساسية