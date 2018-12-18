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وفاة طفلة وإصابة 9 أفراد من عائلتها جراء التسمم في مهد الذهب

وفاة طفلة وإصابة 9 أفراد من عائلتها جراء التسمم في مهد الذهب
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تواصل- فريق التحرير:

توفيت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، فيما أصيـب 9 أفراد من عائلتها؛ نتيجة حالة تسمم، بقرية عنيزة بمحافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة.

واستقبلت طوارئ مستشفى مهد الذهب العام، الأحد، 6 حالات من أسرة واحدة مصـابة بالتسمم بينهم طفلة متوفاة، وجرى تحويل المصـابين إلى مستشفيات المدينة، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لمعرفة سبب التسمم.

كما استقبلت طوارئ المستشفى، الإثنين، 4 حالات أخرى يعانون من ذات الأعراض لنفس العائلة، وتم إخضاعهم للتنويم تحت الملاحظة.

وتوجهت لجنة مكافحة العدوى لمنزل العائلة لمحاولة معرفة سبب إصـابتهم بالتسمم، مبينة أن السبب قد يكون لتناولهم حليب أغنام يحتمل أن يكون مسموماً.

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