«ملابس شتاك علينا».. مبادرة لطالبة جامعية في عفيف (صور)

تواصل – محمد العازمي:

في مبادرة إنسانية متميزة أطلقت إحدى طالبات كلية التربية – جامعة شقراء بعفيف، بمفردها حملة لكسوة الأسر المتعففة والمحتاجة من خلال إعادة ترتيب الملابس الزائدة والمستغنى عنها بعد جمعها من الأسر وأهل الخير وتوزيعها على المحتاجين.

وفي تصريحات لـ”تواصل” قالت لينا عبدان: “أطلقت المبادرة بمفردي عبر حسابي في توتير من خلال وسم ( # ملابس_شتاك_علينا) يوم 7 نوفمبر الماضي، وكانت البداية من المدرسة الابتدائية الخامسة حيث تم كسوة (50 طالبة) ثم عمال النظافة والرعاة بالقرب من عفيف وشملت الممرضات بمستشفى عفيف وعمال النظافة فيه”.

وأضافت “لينا” أن توزيع الكسوة لم يتوقف على المحتاجين بعفيف بل تم إرسال كسوة لمتعففين في جدة ومكة المكرمة وحائل والمدينة المنورة الشرقية وجازان ونجران والقويعية والرس، لافتة إلى أنها عبر حسابها تعرفت على محتاجين كثر في هذه المدن وتم إيصال الملابس لهم عبر البريد السعودي.

وأوضحت “لينا” أن الكسوة التي تقوم بتوزيعها يوفرها فاعلي الخير ومن لديهم ملابس فائضة عن حاجتهم أو تم الاستغناء عنها وأخرى جديدة تشترى لهذا الهدف، مشيرة إلى أن أحد محبي الخير تكفل بتفصيل ملابس شتوية لعائلة وآخر قام بشراء ملابس جديدة لثلاث عوائل، والبعض تقوم هي بشرائها ومن ثم ترتيبها وتوزيعها على الأسر المتعففة والمحتاجة لملابس تحميها برد الشتاء.

وترغب صاحبة المبادرة في أن تجد من يساعدها في دفع تكاليف شحن الكسوة إلى محتاجيها فمصروفها الذي استغنت عنه لصالح الشحن لم يعد يكفي لذلك وتأمل أن تجد من يتكفل بشحنها لمن هم خارج عفيف.