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إغلاق متنزه «العين الحارة» بالليث.. تعرّف على السبب

إغلاق متنزه «العين الحارة» بالليث.. تعرّف على السبب
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تواصل – الليث:

كشف رئيس بلدية غميقة، المهندس عبد العزيز المالكي، سبب إغلاق متنزه “العين الحارة”، لافتا إلى أن المتنزه اختفى تمامًا بعد أن داهمته السيول الأخيرة التي كانت بسبب انهيار السد الواقع بوادي الليث.

وأضاف: “توجهت السيول مباشرة إلى المتنزه، وجرفته بالكامل، ولم يبق منه شيء؛ وهو ما جعل مجرى المياه الحارة يشكل خطرا كبيرا على المتنزهين”.

وتابع “المالكي”: ستقوم البلدية بإنشاء مشروعين خاصين بمتنزه العين الحارة، إضافة إلى عمل حماية خرسانية بامتداد الوادي لحماية المتنزه من السيول.

وكانت بلدية غميقة قد أعلنت عبر موقعها الرسمي في “تويتر” إغلاق متنزه العين الحارة حتى إشعار آخر دون أن تذكر أسباب ذلك؛ وهو الأمر الذي جعل عددا من المواطنين يبدون تذمره من هذا القرار الذي جاء في وقت إجازة الربيع؛ إذ كان البعض يستعد لزيارة المتنزه للاستفادة من نبع العين الحارة.

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