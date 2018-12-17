تنبيهات متقدمة من «الأرصاد».. ضباب يحد من الرؤية في 8 مناطق

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات عبر نظام الإنذار المبكر، بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، بمناطق الباحة والجوف وحائل ومكة المكرمة والحدود الشمالية والشرقية وعسير والقصيم.

وأوضح تنبيه منطقة الباحة أنها تشهد تدنيا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل بلجرشي والمندق والعقيق ومرتفعات المنطقة، وتبدأ الساعة الـ12 في منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء.

ونبهت “الأرصاد” أن منطقة الجوف تشهد تدنيا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل القريات والطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وتبدأ الساعة الـ12 في منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء.

أما منطقة حائل فتشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل القريات والطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وتبدأ الساعة الـ12 في منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء.

وفيما يخص تنبيه منطقة مكة المكرمة، فيشير إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الطائف والشفا وبني سعد وميسان والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ12 في منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية تدنيا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل عرعر وطريف والأجزاء المجاورة، خاصة المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتبدأ الساعة الـ12 في منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء.

كما تشهد المنطقة الشرقية أيضا تدنيا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الجبيل والدمام والأحساء ورأس تنورة والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ12 في منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء.

ونبهت الأرصاد منطقة عسير، بأنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل أبها وخميس مشيط والنماص وتنومة ومرتفعات المنطقة، وتبدأ الساعة الـ12 في منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء.

وأصدرت تنبيها آخر لمنطقة القصيم بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل بريدة وعنيزة وعيون الجواء والبكيرية ورياض الخبراء، وتبدأ الساعة الـ23.00 من مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء.