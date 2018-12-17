استياء أهالي قرية طلعة بلحارث في العرضيات لتعثر سفلتة الطريق

تواصل – سعيد الحارثي:

عبر أهالي قرية طلعة بلحارث بمحافظة العرضيات، بمنطقة مكة المكرمة، عن استيائهم من تأخر تنفيذ مشروع سفلتة طريق القرية بعد اعتماده من قبل وزارة النقل.

ودشّن أهالي القرية هشتاقاً بعنوان “#طلعة_بلحارث_العرضيات _بلا_طرق”، عبروا من خلاله عن استيائهم من تعثر مشروع سفلتة الطريق، مؤكدين أنه تم توقيع بداية العقد بتاريخ 1 – 12 – 1434 ومن المفترض أن يتم الانتهاء من المشروع وتسلميه بتاريخ 17 – 12 – 1436هـ ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذ المشروع.

وأعرب الأهالي عن استيائهم بسبب التأخر في تنفيذ المشروع، كما طالبوا بالتحرك العاجل والنظر في معاناتهم وبدء تنفيذ المشروع ومحاسبة المقاول المسؤول عن التأخير في التنفيذ.