كاتب صحفي: «المقيم» يقدم خدمات مهمة.. ولا يجوز الانتقاص منه (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

دافع الكاتب الصحفي، عبداللطيف الضويحي، عن دور المقيمين في خدمة العديد من القطاعات داخل المملكة.

وقال الضويحي في لقاء ببرنامج “يا هلا” على فضائية “روتانا خليجية” إن “السعودة” حق أصيل للمواطنين لأنهم بحاجة إلى إتاحة فرص عمل، لافتاً إلى أن الإشكالية في الخلط بين عدم توافر فرص عمل للمواطنين والمقيمين.

وأضاف أن المقيمين لم يهبطوا على المملكة بـ”باراشوت” ولكنهم جاؤوا بتأشيرات عمل لتقديم خدمة معينة، أما غير النظامين فالأجهزة كفيلة لاتخاذ الإجراءات النظامية ضدهم.

وأكد أن المقيمين بالمملكة يؤدون أدواراً مهمة جداً، رافضاً الانتقاص منهم أو التعميم بأنهم يمثلون مشكلة داخل المملكة.

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