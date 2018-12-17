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التجارة تعاقب منشأة ضللت المستهلكين في الجبيل

التجارة تعاقب منشأة ضللت المستهلكين في الجبيل
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تواصل – فريق التحرير:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار مالكة منشأة تجارية، تختص بتجارة الجملة والتجزئة في الأواني المنزلية والتحف والهدايا في محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية؛ بالتشهير والغرامة؛ وذلك إثر ثبوت مخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري، وعدم الالتزام بضوابط وشروط إجراء المسابقات التجارية بتنظيمها مسابقة دون الحصول على ترخيص؛ وهو ما يتسبب في إيهام المستهلكين وتضليلهم.

صدر الحكم من المحكمة الجزائية بالدمام وتضمن فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالِفة.

وتشدِّد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري على وجوب حصول المنشآت التجارية الراغبة في تنظيم المسابقات على ترخيص من قِبل الوزارة؛ وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي حددتها اللائحة بهدف التصدي للمسابقات والعروض الوهمية.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عدم التهاون تجاه مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، ومراقبة المسابقات والعروض التسويقية للمنشآت والمراكز والمحال التجارية؛ وذلك لضمان عدم وجود أي تضليل أو خداع للمستهلكين، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة تجاه أي مخالفات يتم ضبطها، وتطبيق العقوبات على المخالفين.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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