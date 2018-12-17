الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وافد يختلس 100 ألف ريال من شركته ويُنشئ مصنع خمور بالرياض (فيديو)

وافد يختلس 100 ألف ريال من شركته ويُنشئ مصنع خمور بالرياض (فيديو)

القصة الكاملة لمحاولة «خادمة» ابتزاز أسرة بـ«صور ومقاطع عائلية»

القصة الكاملة لمحاولة «خادمة» ابتزاز أسرة بـ«صور ومقاطع عائلية»

المخاض يفاجئ طالبة في قاعة الاختبار بالمدينة

المخاض يفاجئ طالبة في قاعة الاختبار بالمدينة

رد حاسم من المملكة على مجلس الشيوخ الأمريكي

رد حاسم من المملكة على مجلس الشيوخ الأمريكي

وظائف صحية للجنسين بمستشفى الهيئة الملكية في ينبع

وظائف صحية للجنسين بمستشفى الهيئة الملكية في ينبع
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الهيئة الملكية بينبع عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف صحية شاغرة؛ لحملة الدبلوم فما فوق.

واشترط المستشفى أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

الوظائف:

1 – أخصائي تمريض (مراكز الرعاية الصحية الأولية).
2 – أخصائي تمريض.
3 – أخصائي علاج طبيعي (نساء).
4 – أخصائي تخطيط القلب الصوتي.
5 – فني تخطيط دماغ وعضلات.
6 – فني تخطيط قلب.
7 – فني جبس وتجبير.
8 – أخصائي علاج النطق.
9 – أخصائي أشعة (نساء).
10 – مساعد طبيب أسنان.
11 – أخصائي قياس السمع.
12 – فني إمداد التعقيم.

موعد وطريقة التقديمالتقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وظائف صحية لحملة الدبلوم بمدينة الملك سعود الطبية.. موعد وطريقة التقديم

وظائف صحية لحملة الدبلوم بمدينة الملك سعود الطبية.. موعد وطريقة التقديم

وزير العمل: 4 اتفاقيات لدعم توطين الوظائف.. قريباً

وزير العمل: 4 اتفاقيات لدعم توطين الوظائف.. قريباً

وظائف بجامعة الملك سعود ومستشفى قوى الأمن.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف بجامعة الملك سعود ومستشفى قوى الأمن.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأمير سطام بالخرج

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأمير سطام بالخرج

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس
تقارير وحوارات

بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس

المزيد
شبابنا الطموح
تدوينات حرة

شبابنا الطموح

المزيد
لصوص نفتح لهم أبوابنا
مقالات

لصوص نفتح لهم أبوابنا

المزيد
ماذا حققت «مكافحة الفساد» لخزينة الدولة؟ (تقرير)
تقارير وحوارات

ماذا حققت «مكافحة الفساد» لخزينة الدولة؟ (تقرير)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>