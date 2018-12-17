وظائف صحية للجنسين بمستشفى الهيئة الملكية في ينبع

تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الهيئة الملكية بينبع عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف صحية شاغرة؛ لحملة الدبلوم فما فوق.
واشترط المستشفى أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
الوظائف:
1 – أخصائي تمريض (مراكز الرعاية الصحية الأولية).
2 – أخصائي تمريض.
3 – أخصائي علاج طبيعي (نساء).
4 – أخصائي تخطيط القلب الصوتي.
5 – فني تخطيط دماغ وعضلات.
6 – فني تخطيط قلب.
7 – فني جبس وتجبير.
8 – أخصائي علاج النطق.
9 – أخصائي أشعة (نساء).
10 – مساعد طبيب أسنان.
11 – أخصائي قياس السمع.
12 – فني إمداد التعقيم.
موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).