وظائف صحية لحملة الدبلوم بمدينة الملك سعود الطبية.. موعد وطريقة التقديم

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف صحية شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس.

الوظائف:

1 – اختصاصي إرواء القلب والرئتين (Cardio – Pulmonary Perfusionist):

– درجة البكالوريوس أو درجة الدبلوم في تخصص ذي صلة.

– شهادة أو دبلوم عال لمدة سنة في تقنية التروية.

2 – فني القلب والأوعية الدموية (Cardiovascular Technicians):

– درجة البكالوريوس أو درجة الدبلوم في تقنية القلب والأوعية الدموية.

3 – استشاري طب الأسرة – الرعاية المنزلية (Family Medicine Consultant – Homecare).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 2018/12/17م وينتهي بتاريخ 2018/12/27م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)