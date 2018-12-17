بالأسماء.. «الصحة» تعلن المرشحين لوظائفها وموعد المطابقة

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دعت وزارة الصحة 1941 متقدماً ومتقدمة إلى وظائفھا المعلنة على موقع وزارة الخدمة المدنیة إلى إجراء المطابقة في فروع وزارة الخدمة المدنیة ابتداءً من يوم الأحد القادم 23 – 12 – 2018م، ولمدة خمسة أيام.

وشملت الوظائف التي رشح لھا مواطنون ومواطنات مسمیات: أخصائي تمريض، مدير مركز رعاية صحیة أولیة، صیدلي، أخصائي علاج نفسي، أخصائي اجتماعي، أخصائي مختبر، أخصائي أشعة، أخصائي تغذية، طبیب مقیم، طبیب أسنان مقیم، أخصائي علاج طبیعي، أخصائي فیزياء طبیة غیر طبیب، أخصائي تأھیل حرفي.

ويمكن الاطلاع على أسماء المرشحین والمرشحاتھنا