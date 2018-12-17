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قرار جديد من «الصحة» بشأن الموظفين الحاصلين على إجازة استثنائية

قرار جديد من «الصحة» بشأن الموظفين الحاصلين على إجازة استثنائية
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تواصل – الرياض:

قررت مديرية الشؤون الصحية في جدة، منع موظفيها العائدين من إجازة استثنائية أو دراسية من مباشرة العمل، داعية في تعميم إلكتروني وزعته على جميع قطاعاتها، إلى رفع معاملاتهم لإدارة خدمات الموارد البشرية بالصحة.

وبررت الصحة في التعميم بأن ذلك جاء نظراً إلى ما لاحظته من قيام بعض الجهات من تمكين الحاصلين على إجازات استثنائية أو دراسية من مباشرة العمل دون الحصول على موافقة صاحب الصلاحية على توجيه الموظف ورغبته في تنظيم العمل، بأن يكون التوجيه مبنياً على الاحتياج الفعلي وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة؛ وفقاً لـ”عكاظ”.

وأشارت مصادر إلى أن الموظفين العائدين من تلك الإجازات لن يتمكنوا من مباشرة أعمالهم في مواقعهم السابقة، وسيتم توجيههم إلى أماكن أخرى تحت ذريعة الاحتياج.

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