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«النقل» تسحب مشروع دائري مكة الثالث من المقاول.. لهذا السبب

«النقل» تسحب مشروع دائري مكة الثالث من المقاول.. لهذا السبب
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تواصل – مكة المكرمة:

قررت وزارة النقل، سحب مشروع الطريق الدائري الثالث بالعاصمة المقدسة من المقاول القديم للمشروع، حيث تجري ترسيته على مقاول آخر.

أكد ذلك المدير العام لفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة المهندس خالد العتيبي؛ وفقاً لـ”مكة”.

يُذكر أن وزارة النقل كانت قد أعلنت في 2015 رفضها تسلم المشروع من المقاول المنفذ بسبب سوء تنفيذه، وعدم مطابقته للمواصفات، حيث إن العمل لم يستكمل حينها في تنفيذ الطبقة السطحية الأسفلتية.

ووفقاً لاختبارات نعومة السطح التي أجرتها الوزارة للأجزاء المنفذة آنذاك، اتضح عدم مطابقة بعض المواقع للمواصفات.

وطلبت الوزارة وقتها من المقاول القديم كشط الأسفلت وإعادة السفلتة، وتركيب فواصل التمدد للجسور المتأثرة، مشددة على أنه لن يجري تسلم الطريق من المقاول إلا بعد الانتهاء من كل الملاحظات المذكورة حوله.

في المقابل على الرغم من مضي ثلاثة أعوام على رفض النقل تسلم المشروع من المقاول ومطالبته بالانتهاء من الملاحظات المرصودة، ولعدم تجاوب المقاول مع هذه الملاحظات، قررت أخيراً سحب المشروع بالكامل وبشكل رسمي من المقاول السابق، وتسليمه لمقاول جديد.

الجدير بالذكر أن مشروع الدائري الثالث افتتح في رمضان 1435 لفك الاختناقات المرورية عن طريقي المدينة المنورة وجدة القديم.

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