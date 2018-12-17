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النيران تلتهم سيارة فتاة في جدة.. والجاني مجهول (فيديو)

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تواصل – جدة:

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو؛ للحظة احتراق سيارة فتاة أمام منزلها في جدة.

وفي الفيديو تظهر الفتاة التي توثق مقطع المقطع وهي تردد “حسبي الله ونعم الوكيل”، فيما يحاول عدد من الأشخاص إطفاء النيران المشتعلة بالسيارة دون جدوى.

وكانت الفتاة قد استيقظت على التهام النيران لسيارتها، الخميس الماضي، فيما نفت أن يكون سبب الحريق خللاً فنياً، لأنها أطفأت سيارتها تماماً قبل نزولها منها، وأخضعتها قبل 10 أيام من الحريق للفحص الاعتيادي، الذي أكد أن حالتها الفنية جيدة – بحسب روايتها -.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر في شرطة جدة وفقاً لـ”عكاظ”، أن الجهات المختصة باشرت موقع حريق سيارة الفتاة، وأنها بدأت التحقيق في الواقعة.

وأشارت المصادر إلى أنها لا تستبعد أي فرضيات في أسباب الحريق، ومن بينها فعل فاعل، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة لكشف غموض الحادثة.

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