استرداد 43 ألف ريال لصالح ضحايا مكاتب الاستقدام بالدمام

تواصل – فريق التحرير:

كشف علي بن حسين الصفواني بمكاتب الاستقدام التابعة لعمل الدمام أنه تم استرداد مبلغ 43525 ريال لصالح العملاء، حملت في طياتها تأخير مكاتب الاستقدام الأهلية في استقدام العمالة المنزلية.

كما توجد قضايا تم حلها في حينها من خلال الاتصال بالمكتب وتحويل المبالغ إلى حساب العميل مباشرة حيث تم إنهاؤها ودياً ممن قبل الوحدة.

وأكد عمير الزهراني مدير مكتب عمل الدمام أن وزارة العمل لن تتوانى في تطبيق الأنظمة بحق كل مخالف، وذلك حفظا لحقوق المستفيدين وضمان تحقيق مصلحة جميع الأطراف.

وكان مكتب عمل الدمام قد أنذر عدة مكاتب وشركات استقدام بعد مخالفتها للأنظمة خلال الشهر الماضي وتمت معالجتها وفق بنود العقود المبرمة مع العملاء، وتم إلزام المكاتب والشركات بتعويض المواطنين بالحقوق التي نص عليها العقد، من قبل الإدارات المختصة في مكاتب العمل بمعالجة هذه الحالات بناء على ما يردها من عقود مثبتة للعلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والمكاتب والشركات.

وأكد الزهراني حرص وزارة العمل على متابعة التزام شركات ومكاتب الاستقدام بضوابط وأحكام لائحة شركات الاستقدام وقرارات الوزارة حول الاستقدام، وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية، وبما يضمن تقديم الخدمة بالشكل الصحيح والمناسب للمستفيدين من طلبات الاستقدام، وتأكيداً لدعم الوزارة للشركات والمكاتب التي تلتزم بتقديم خدمات الاستقدام بجودة عالية للمواطنين.

ودعا الزهراني كافة العملاء إلى الإبلاغ عن أية مخالفات أو مشكلات تواجههم من خلال عدة قنوات رسمية لتقديم البلاغات، حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونياً عن طريق موقع مساند www.musaned.gov.sa، أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة.