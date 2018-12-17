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مكسرات ضرورية لنظامك الغذائي.. تعرَّف عليها

مكسرات ضرورية لنظامك الغذائي.. تعرَّف عليها
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تواصل – وكالات:

من المعروف بأن المكسرات لها الكثير من الفوائد الصحية، فهي مصدر مهم للفيتامينات والمعادن الأساسية، وتتميز بغناها بالدهون الصحية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية.

وبسبب الفوائد الصحية الكثيرة للمكسرات، أورد موقع “إن دي تي في” قائمة بالمكسرات التي يجب أن يحتويها النظام الغذائي على النحو التالي:

1- اللوز
يعتبر اللوز مصدراً مهماً للدهون غير المشبعة، والبروتينات النباتية عالية الجودة، وفيتامين E، فضلاً عن الألياف والمعادن والمركبات الفينولية.

وينصح بنقع اللوز في الماء قبل تناوله للحصول على فائدة أكبر، وذلك لأن القشور تحتوي على عنصر التانينات الذي يمنع امتصاص العناصر الغذائية. ابدأ في الصباح بتناول عدد قليل من اللوز للحصول على جرعتك الصحية.

2- الجوز
ينصح باستهلاك الجوز بشكل يومي لأنه يساعد على الحفاظ على صحة جيدة في سن الشيخوخة، ويحسن مستويات الكوليسترول في الدم، ويحافظ على صحة القلب.

ويمكن تناول الجوز كوجبة خفيفة بمفرده أو إضافته إلى السلطة والبطاطس المقلية للحصول على نكهة مميزة.

3- الفستق
إن كنت بحاجة إلى جرعة جيدة من مضادات الأكسدة ما عليك إلا تناول كمية من الفستق، الذي يساعد في تعزيز جهاز المناعة ويحافظ على صحة القلب. وينصح بتناول الفستق باعتدال للحصول على الفوائد المرجوة منه.

4- الكاجو
يتميز الكاجو بفوائده الصحية بفضل احتوائه على حمض الأوليك غير المشبع وأحماض أوميغا 3 ألفا لينولينيك (ALA)، والفيتامينات والمعادن الأخرى الصحية. ويعتبر مصدراً جيداً للدهون الجيدة ولكن يجب استهلاكه بكميات محدودة.

5- البندق
يمثل البندق مصدراً لمضادات الأكسدة والدهون المفيدة، وفيتامين E، والعديد من المعادن مثل النحاس والمغنيزيوم، والتي تساعد في خفض ضغط الدم ومحاربة الالتهابات.

6- الفول السوداني
يحتوي الفول السوداني على الكثير من الفوائد الصحية، بسبب احتوائه على الدهون الأحادية غير المشبعة، وفيتامين E ومعدن المنغنيز. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

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