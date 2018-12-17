الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لمحاولة «خادمة» ابتزاز أسرة بـ«صور ومقاطع عائلية»

القصة الكاملة لمحاولة «خادمة» ابتزاز أسرة بـ«صور ومقاطع عائلية»

المخاض يفاجئ طالبة في قاعة الاختبار بالمدينة

المخاض يفاجئ طالبة في قاعة الاختبار بالمدينة

رد حاسم من المملكة على مجلس الشيوخ الأمريكي

رد حاسم من المملكة على مجلس الشيوخ الأمريكي

بالقرب من الحرم النبوي.. تفاصيل مشروع «الجوار السكني» بالمدينة

بالقرب من الحرم النبوي.. تفاصيل مشروع «الجوار السكني» بالمدينة

نظام الأسد يعدم ميدانياً 89 لاجئًا فلسطينيًا منذ اندلاع الصراع في سوريا

نظام الأسد يعدم ميدانياً 89 لاجئًا فلسطينيًا منذ اندلاع الصراع في سوريا
0

تواصل- واس:

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في بيان اليوم أن نظام الأسد أعدم ميدانياً 89 لاجئاً فلسطينياً منذ بداية الأحداث الدائرة في سوريا وذلك حتى يوم 15 مارس 2018.

وأكدت مجموعة العمل التي تتخذ من بيروت مقرا لها، أن من بين الذين أعدمهم نظام الأسد 19 لاجئًا في مخيم درعا، و18 لاجئا في مدينة حلب شمال سوريا ، وأعدم 19 لاجئاً في مخيم اليرموك بريف دمشق ، و7 آخرين في حي التضامن بريف دمشق، و5 لاجئين في مخيم الحسينية، ولاجئان في مخيم السيدة زينب، وآخر في مخيم العائدين حماة، ولاجئ في مخيم خان الشيح.

وأشارت المجموعة في بيانها إلى أن باقي الضحايا قد تم إعدامهم في الطرقات والشوارع العامة بعد إلقاء القبض عليهم واختطافهم في ظروف غامضة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

موقع أمريكي: الجيش الإلكتروني للأسد اخترق صحفاً ووكالات أنباء عالمية

موقع أمريكي: الجيش الإلكتروني للأسد اخترق صحفاً ووكالات أنباء عالمية

قوات نظام الأسد تقصف حماة وريف حلب الجنوبي

قوات نظام الأسد تقصف حماة وريف حلب الجنوبي

نظام الأسد يفرض «الأذان الشيعي» في دير الزور.. واعتقال الأئمة المعترضين

نظام الأسد يفرض «الأذان الشيعي» في دير الزور.. واعتقال الأئمة المعترضين

استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها خلال قصف صهيوني على رفح

استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها خلال قصف صهيوني على رفح

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس
تقارير وحوارات

بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس

المزيد
شبابنا الطموح
تدوينات حرة

شبابنا الطموح

المزيد
لصوص نفتح لهم أبوابنا
مقالات

لصوص نفتح لهم أبوابنا

المزيد
ماذا حققت «مكافحة الفساد» لخزينة الدولة؟ (تقرير)
تقارير وحوارات

ماذا حققت «مكافحة الفساد» لخزينة الدولة؟ (تقرير)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>