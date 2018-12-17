الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لمحاولة «خادمة» ابتزاز أسرة بـ«صور ومقاطع عائلية»

القصة الكاملة لمحاولة «خادمة» ابتزاز أسرة بـ«صور ومقاطع عائلية»

المخاض يفاجئ طالبة في قاعة الاختبار بالمدينة

المخاض يفاجئ طالبة في قاعة الاختبار بالمدينة

رد حاسم من المملكة على مجلس الشيوخ الأمريكي

رد حاسم من المملكة على مجلس الشيوخ الأمريكي

بالقرب من الحرم النبوي.. تفاصيل مشروع «الجوار السكني» بالمدينة

بالقرب من الحرم النبوي.. تفاصيل مشروع «الجوار السكني» بالمدينة

«أرامكو» تعلن بدء التقديم لابتعاث خريجي وخريجات الثانوية

«أرامكو» تعلن بدء التقديم لابتعاث خريجي وخريجات الثانوية
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن بدء التقديم في برنامج الابتعاث الجامعي لغير الموظفين (CDPNE) لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية من السعوديين، ويعد البرنامج أحد المصادر الأساسية لشغل كثير من الوظائف المهنية والتقنية في الشركة.

ومن التخصصات المتاحة لخريجي الثانوية العامة (الطلاب) لعام 2019 هي: الهندسة الكيميائية– الهندسة المدنية – الهندسة الميكانيكية– الهندسة البيئية– الكيمياء– المالية– نظم المعلومات الجغرافية– هندسة وعلوم المواد– إدارة الأمن. علوم الأرض (جيولوجيا)– علوم البحار– علوم الكمبيوتر/ أمن الكمبيوتر– قانون جنائي– علوم فيزياء الأرض (جيوفيزياء)– هندسة البترول– هندسة البحار– هندسة البرمجيات– إدارة سلسلة التوريد– هندسة الجيوماتكس (المعلوماتية الجغرافية– هندسة السلامة– هندسة النظم.

وقالت مصادر: إن من شروط القبول للطلاب والطالبات: أن يكون المتقدم أو المتقدمة منتظمًا في الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث ثانوي من القسم العلمي لهذا العام الدراسي 1439/1440هـ، أو حديث التخرج في مدرسة ثانوية من القسم العلمي لهذا العام الدراسي 1439/1440هـ.

وفي حال حصول الطالب أو الطالبة على معدل تراكمي قدره 90 % أو أكثر للصفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي والفصل الدراسي الأول للثالث ثانوي ومعدل تراكمي قدره 90 % أو أكثر في المواد العلمية (المواد العلمية تشمل: الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء) لصفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي والفصل الدراسي الأول للثالث ثانوي. يجب على الطالب الحصول على 85 درجة أو أكثر في اختبار القدرات العامة (القياس) (يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أرامكو تعلن شروط برنامج الابتعاث لحملة الثانوية

أرامكو تعلن شروط برنامج الابتعاث لحملة الثانوية

تأجير 70% من أراضي «SPARK» لشركات الطاقة

تأجير 70% من أراضي «SPARK» لشركات الطاقة

«أرامكو» تُكذب تقرير «وول ستريت» بشأن إصدار سندات

«أرامكو» تُكذب تقرير «وول ستريت» بشأن إصدار سندات

«أرامكو» و«أدنوك» توقعان اتفاقية تعاون إستراتيجي في مجال الغاز الطبيعي

«أرامكو» و«أدنوك» توقعان اتفاقية تعاون إستراتيجي في مجال الغاز الطبيعي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شبابنا الطموح
تدوينات حرة

شبابنا الطموح

المزيد
لصوص نفتح لهم أبوابنا
مقالات

لصوص نفتح لهم أبوابنا

المزيد
ماذا حققت «مكافحة الفساد» لخزينة الدولة؟ (تقرير)
تقارير وحوارات

ماذا حققت «مكافحة الفساد» لخزينة الدولة؟ (تقرير)

المزيد
أنت طبيب نفسك!
مقالات

أنت طبيب نفسك!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>