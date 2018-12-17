«أرامكو» تعلن بدء التقديم لابتعاث خريجي وخريجات الثانوية

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أعلنت شركة أرامكو السعودية عن بدء التقديم في برنامج الابتعاث الجامعي لغير الموظفين (CDPNE) لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية من السعوديين، ويعد البرنامج أحد المصادر الأساسية لشغل كثير من الوظائف المهنية والتقنية في الشركة.

ومن التخصصات المتاحة لخريجي الثانوية العامة (الطلاب) لعام 2019 هي: الهندسة الكيميائية– الهندسة المدنية – الهندسة الميكانيكية– الهندسة البيئية– الكيمياء– المالية– نظم المعلومات الجغرافية– هندسة وعلوم المواد– إدارة الأمن. علوم الأرض (جيولوجيا)– علوم البحار– علوم الكمبيوتر/ أمن الكمبيوتر– قانون جنائي– علوم فيزياء الأرض (جيوفيزياء)– هندسة البترول– هندسة البحار– هندسة البرمجيات– إدارة سلسلة التوريد– هندسة الجيوماتكس (المعلوماتية الجغرافية– هندسة السلامة– هندسة النظم.

وقالت مصادر: إن من شروط القبول للطلاب والطالبات: أن يكون المتقدم أو المتقدمة منتظمًا في الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث ثانوي من القسم العلمي لهذا العام الدراسي 1439/1440هـ، أو حديث التخرج في مدرسة ثانوية من القسم العلمي لهذا العام الدراسي 1439/1440هـ.

وفي حال حصول الطالب أو الطالبة على معدل تراكمي قدره 90 % أو أكثر للصفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي والفصل الدراسي الأول للثالث ثانوي ومعدل تراكمي قدره 90 % أو أكثر في المواد العلمية (المواد العلمية تشمل: الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء) لصفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي والفصل الدراسي الأول للثالث ثانوي. يجب على الطالب الحصول على 85 درجة أو أكثر في اختبار القدرات العامة (القياس) (يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي).