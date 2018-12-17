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آمِن وسهل.. «هيونداي» تطور نظاماً ذكياً لتشغيل سياراتها والتعرف على السائق

آمِن وسهل.. «هيونداي» تطور نظاماً ذكياً لتشغيل سياراتها والتعرف على السائق
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة هيونداي عن نظام متكامل للسيارات ستطلقه بدايةً العام المقبل في الصين كمرحلة أولية يستطيع السائق من خلاله فتح وتشغيل سيارته عن طريق بصمة إصبعه، وكما أعلنت الشركة أن “سنتافيه” هي السيارة الأولى التي تضيف إليها النظام الجديد.

فيما سيكون قارئ بصمة مثبتاً في مقبض الباب وآخر موجود داخل السيارة وكلاهما مرتبطان بالنظام الجديد من هيونداي الذي يسمح للسائق بالتحكم بفتح وتشغيل السيارة بإصبعه، وتُعرف بصمة السائق للنظام قبل بدء القيادة بحيث يتعرف النظام بعدها على وضعية القيادة التي ضبطها السائق من المرايا ومناسبة الكرسي له ويقوم بحفظها؛ لأنه يمكن أيضاً تعريف أكثر من بصمة لأشخاص مختلفين فيقوم النظام بشكل تلقائي بتهيئة السيارة لوضعية القيادة الخاصة بأي منهم فور طبع بصمته على السيارة.

ويرى البعض أن التحدي لهيونداي يكمن في مستشعر البصمة الموجود في مقبض الباب والذي يجب أن يكون مقاوم للعوامل الخارجية المختلفة من الماء والمطر والشمس والغبار وغيرها بالإضافة لعوامل الحماية والأمان التي قالت الشركة أن نسبة الخطأ في تقنيتها 1 إلى 50,000.

والجدير بالذكر أن الشركة الكورية ليست أول من يستخدم البصمة في تشغيل السيارة لكنها تعتبر الأولى كمن يستخدمها في فتح السيارة بمستشعر بمقبض الباب.

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