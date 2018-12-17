الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لمحاولة «خادمة» ابتزاز أسرة بـ«صور ومقاطع عائلية»

القصة الكاملة لمحاولة «خادمة» ابتزاز أسرة بـ«صور ومقاطع عائلية»

المخاض يفاجئ طالبة في قاعة الاختبار بالمدينة

المخاض يفاجئ طالبة في قاعة الاختبار بالمدينة

رد حاسم من المملكة على مجلس الشيوخ الأمريكي

رد حاسم من المملكة على مجلس الشيوخ الأمريكي

بالقرب من الحرم النبوي.. تفاصيل مشروع «الجوار السكني» بالمدينة

بالقرب من الحرم النبوي.. تفاصيل مشروع «الجوار السكني» بالمدينة

عملية معقدة.. استئصال ورم ضخم من أمام جذع دماغ مريض بمكة

عملية معقدة.. استئصال ورم ضخم من أمام جذع دماغ مريض بمكة
0

تواصل ـ فريق التحرير:

نجح بفضل الله فريق طبي متخصص بقسم جراحة المخ والأعصاب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في استئصال ورم ضخم ضاغط على الجهة الأمامية من جذع الدماغ ومحاط بأعصاب وشرايين الدماغ الرئيسة لمريضة وذلك في عملية نوعيه تعد من أعقد عمليات جراحة المخ والأعصاب وقاع الجمجمة.

وكانت المريضة تعاني من ضعف في جميع الأطراف منعها من القدرة على الحركة والمشي ومن صعوبة في البلع مما أستدعى وضع أنبوب للتغذية.

وقد قام الفريق الطبي على الفور بإجراء الفحوصات السريرية والمخبرية وتصوير الدماغ والحبل الشوكي الذي أظهر بالإضافة إلى الورم وجود استسقاء في الدماغ وأيضاً تجمع للسائل الدماغي داخل الحبل الشوكي العنقي، حيث تم وضع خطة العلاج على مراحل كان أولها إجراء عملية جراحية أولية لتخفيف تجمع السائل الدماغي بوضع أنبوب تفريغ من الدماغ إلى تجويف البطن كإجراء أولي يساعد في التخفيف من ضغط الدماغ واتضح بعد ذلك لفريق تخدير المخ والأعصاب وفريق العناية المركزة للأعصاب صعوبة إدخال أنبوب التنفس في العملية الأولى مما أستدعى التشاور بين أعضاء الفريق الطبي لوضع أنبوب تنفس عن طريق شق حنجري كعمل احترازي خوفاً من تدهور الحالة مستقبلاً.

كما تم إجراء تخطيط لشرايين الدماغ عن طريق القسطرة وهو ما ساعد في التخطيط للإجراء الجراحي وتم استئصال كامل الورم مع المحافظة على شرايين الدماغ وعلى أعصاب الدماغ المحيطة وجذع الدماغ وقد تم استخدام المراقبة العصبية أثناء الجراحة من قسم فسيولوجيا الأعصاب وأجهزة الملاحة الجراحية حيث استغرقت العملية ما يقارب ١٤ ساعة.

وأظهرت نتائج الأشعة ما بعد العملية إزالة الورم بالكامل ولله الحمد بنجاح وتم نقل المريضة إلى العناية المركزة ومن ثم عمل جلسات التأهيل الطبي والذي نتج عنه إزالة أنبوب التنفس الحنجري وأنبوب التغذية وأصبحت قادرة على التنفس والتغذية بشكل طبيعي وظهور تحسن ملحوظ على مستوى الحركة واستعادة القدرة على الوقوف وعلى المشي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بعد وصوله في حالة حرجة.. فريق طبي ينقذ حياة مصاب بـ«حادث مروري» في خميس مشيط

بعد وصوله في حالة حرجة.. فريق طبي ينقذ حياة مصاب بـ«حادث مروري» في خميس مشيط

انتحار بعد عملية «الليزك»؟.. هل هناك تفسير علمي لتكرار الحادث 11 مرة

انتحار بعد عملية «الليزك»؟.. هل هناك تفسير علمي لتكرار الحادث 11 مرة

تحذير للمتزوجين من «جراحة السمنة».. لهذا السبب

تحذير للمتزوجين من «جراحة السمنة».. لهذا السبب

التدخين عامل رئيسي.. طرق علاج «سرطان الرئة» وأهم مسبباته 

التدخين عامل رئيسي.. طرق علاج «سرطان الرئة» وأهم مسبباته 

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس
تقارير وحوارات

بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس

المزيد
شبابنا الطموح
تدوينات حرة

شبابنا الطموح

المزيد
لصوص نفتح لهم أبوابنا
مقالات

لصوص نفتح لهم أبوابنا

المزيد
ماذا حققت «مكافحة الفساد» لخزينة الدولة؟ (تقرير)
تقارير وحوارات

ماذا حققت «مكافحة الفساد» لخزينة الدولة؟ (تقرير)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>