شاهد.. الفرق بين تجديد الجواز في المملكة وتجديده في إيطاليا

تواصل – متابعات:

لا وجه مقارنة بين الخدمات الإلكترونية الراقية التي تقدمها حكومة المملكة للمواطنين عند تجديد جواز السفر، وبين تلك الإجراءات المعقدة التي تقدمها الحكومة الإيطالية لمواطنيها عند تجديد جواز السفر أيضا.

وقارن شاب سعودي يحمل الجنسية الإيطالية بين الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين بتلك التي تقدمها الحكومة الإيطالية لمواطنيها، لاسيما خدمة تجديد جواز السفر.

وأكد عبدالعزيز الغامدي تميز خدمة تجديد الجواز في المملكة عنها في إيطاليا، حيث تتيح المديرية العامة للجوازات إنهاء جميع إجراءات تجديد الجواز إلكترونيا، إذ يتم تسديد الرسوم عبر تطبيق المصرف على الهاتف الذكي، ثم الدخول على منصة “أبشر” واختيار تجديد الجواز، ومن ثم تستلم الجواز الجديد من الفرع بعد ثلاثة أيام.

يشار في هذا الصدد إلى أن الجوازات ألزمت قبل أكثر من ثلاث سنوات المواطنين المشتركين في خدمة “أبشر” باستلام وثائقهم (بما فيها الجوازات) عبر خدمة “واصل” التابعة للبريد السعودي، وبذلك يقوم المواطن بتجديد جوازه إلكترونياً خلال دقائق معدودة وتسلّمه كذلك دون مراجعة الجوازات.

أما في إيطاليا، فأشار الغامدي إلى أنه لا توجد خدمات لتجديد الجواز إلكترونياً، إذ يتوجب على الإيطالي الراغب في تجديد جواز سفره مراجعة عدة جهات حتى يتمكن من ذلك.

وأوضح أنه عليك مراجعة البنك أو مكتب البريد بنفسك لتسديد رسوم التجديد، ثم تراجع جهة أخرى لشراء اللاصقة الخاصة بالجواز، ومن ثم تذهب لمركز الشرطة وتقوم بتعبئة استمارة تحتوي كمية كبيرة ومفصلة من البيانات عنه، وفي الأخير تنتظر في صف طويل من المراجعين لتسليم الاستمارة والصور الشخصية وبعض الأوراق الثبوتية للموظف المختص وتقوم بتبصيم أصابعك.