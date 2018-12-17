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«هواوي» تعلن عن هاتفها المنتظر «Nova 4».. إليك السعر والمميزات

«هواوي» تعلن عن هاتفها المنتظر «Nova 4».. إليك السعر والمميزات
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة هواوي عن هاتفها المنتظر Nova 4 الذي يتميز بكاميرة أمامية مدمجة في الشاشة بدقة 25 ميجا بيكسل، مع كاميرة خلفية 48 ميجا بيكسل، وسعر يبدأ من 449 دولار.

تقدم هواوي هاتف Nova 4 مع شاشة بحجم 6.3 إنش مميزة بجودة عرض FHD بلس، مع تصميم منحني للشاشة، وقب في الشاشة بحجم 4.5مم، يضم مستشعراً بحجم 3.05مم، وبدقة 25 ميجا بيكسل، مع سماعات أذن بحجم 0.85مم في حافة الشاشة، كما تشغل الشاشة نسبة 86.3% في إطار الهاتف.

ويضم هاتف Nova 4 رقاقة معالج Kirin 970، مع كارت شاشة Turbo 2.0، إلى جانب ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 9.0 Pie الذي يرتكز على واجهة EMUI 9.0.1 من هواوي.

كما تأتي الكاميرة الخلفية في هاتف Nova 4 مع مستشعر رئيسي 48 ميجا بيكسل مميز بزوايا واسعة، مع مستشعر 2 ميجا بيكسل لإلتقاط تفاصيل أكثر دقة في صور portrait، إلى جانب مستشعر 20 ميجا بيكسل مع فلاش LED.

هاتف Nova 4 مميز بتصميم زجاجي ثلاثي الأبعاد مع ألوان متدرجة، كما يضم مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، وبطارية بقدرة 3750 mAh مميزة بتقنية الشحن السريع.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Nova 4 بألوان متدرجة من الأحمر، الأسود، الأزرق، إلى جانب اللون الأبيض، على أن يأتي بسعر 449 دولار للنموذج المميز بمستشعر 20 ميجا بيكسل للكاميرة الخلفية، وسعر 492 دولار للنموذج المميز بمستشعر 48 ميجا بيكسل، حيث يتوفر للطلب المسبق اليوم وينطلق للأسواق في 27 من ديسمبر.

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