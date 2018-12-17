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بالفيديو.. لص يتصرف بجنون بعد سرقة بالإكراه

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تواصل-وكالات:

رصدت كاميرا المراقبة تصرفاً غريباً لسارق، بعدما استولى رفقة زملائه على أموال من منزل عائلة في إنجلترا، وفق ما ذكرت صحيفة “الميرور” البريطانية.

وقال المصدر إن الضحية كلاير لي كانت في منزلها بويست يوركشاير، قبل أن تفاجئها العصابة المسلحة، التي هددت بقتل أطفالها الثلاثة في حال حاولت المقاومة أو الاستغاثة.

وتعرضت الأم للضرب والتعنيف من طرف أحد أفراد العصابة، حتى تبوح لهم بمكان تخزين أموالها، وذلك ما فعلته.

وبعدما استولوا على الأموال، قام أحد السارقين برقصة غريبة ثم لوح بالكيس، الذي كان يحتوي على الأموال المسروقة.

وذكرت “الميرور” أن الشرطة تواصل التحقيق في الحادث من أجل التعرف على مكان المجرمين، الذين كانوا يرتدون أقنعة لإخفاء معالم وجوههم.

كما طلبت شرطة ويست يوركشاير من المواطنين والجيران مدها بأي معلومات تتعلق بالعصابة، من أجل القبض عليها في أسرع وقت.

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