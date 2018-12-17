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تحذير للرجال: لا تضع محفظتك بالجيب الخلفي

تحذير للرجال: لا تضع محفظتك بالجيب الخلفي
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تواصل- وكالات:

يفضل أغلبية الرجال وضع المحفظة في الجيب الخلفي للبنطلون، ثم يجلسون على الكرسي لساعات، لتبدأ حينها مخاطر صحية لا يدركها كثير ممن يقومون بهذا السلوك الخاطئ.

فقد أثبتت دراسات طبية عدة أن الجلوس على محفظة متخمة بالبطاقات والأوراق والنقود يزيد من الضغط على أعصاب الفخذ، المتصلة بدورها في منطقة أسفل الظهر، وهو ما يفسر الكثير من الآلام في هذه المنطقة بالتحديد.

وحذر أطباء من أن الألم الشائع، الذي يمتد إلى أسفل الفخذ أيضا، ويصيب الكثير من الناس ممن تتطلب أعمالهم الجلوس لفترات طويلة على الكرسي، ناجم عن الضغط على العصب الوركي، وفق ما ذكر موقع “هيلث سنترال”.

وأوضحت مجلة “نيو إنجلاند للطب”، أن الضغط على أعصاب الورك، نتيجة وجود المحفظة، أو الجلسة الخاطئة لفترة طويلة، من شأنه أن ينشر الألم إلى أعلى وأسفل منطقة الورك، وهو ما يسبب الشد العضلي لدى كثيرين.

وأشارت المجلة إلى دراسة واحدة على الأقل، خلصت إلى أن الجلوس مع المحفظة في الجيب الخلفي في وضع غير صحيح، كانت له آثار صحية كبيرة على نصف المشاركين في الدراسة.

وتزداد مخاطر وضع المحفظة في الجيب الخلفي والجلوس عليها مع زيادة وزن الجسم، بالإضافة إلى انتفاخ المحفظة إلى درجة كبيرة، مما يجعل الجلوس مختلا بشكل كبير، ويجعل الألم سريعا ومضاعفا.

وينصح الأطباء بوضع المحفظة في الجيب الأمامي، أثناء الجلوس على الأقل، أو الاحتفاظ بها في أي مكان آخر أثناء الجلوس، خصوصا في أوقات العمل الطويلة.

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