كان يحتفل بتخرج ابنه.. كشف سبب وفاة المواطن منقذ ابنتيه من الغرق بجازان

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قال أحد أقارب الشيخ أحمد علي جبران شراحيلي، الذي توفي عقب إنقاذه ابنتيه من الغرق في مسبح استراحة بجازان، إن الفقيد كان يعاني من ضعف في عضلة القلب.

وأوضح، أن الشيخ شراحيلي كانت قد أجريت له عملية قسطرة قلبية في وقت سابق، لافتاً إلى أنه عقب خروجه من المسبح تعرض لإجهاد شديد وضيق في التنفس وألم في القلب، ما استدعى نقله للمستشفى.

وأبان، أن الفقيد كان في أحد الشاليهات يحتفل مع أسرته بتخرج ولده عبدالله من دورة في الاستخبارات، وأنه أثناء جلوسهم شاهد إحدى بناته تغرق في المسبح العميق، لتلحق بها شقيقتها لإنقاذها لتغرق هي الأخرى، لافتاً إلى أن والدهن اندفع مسرعاً وقفز في المسبح ومعه أحد أبنائه لإنقاذهن.

وأضاف، أن الشيخ أحمد شراحيلي مكث ليومين بالعناية المركزة، غير أنه قلبه توقف وتوقف الدماغ، وقد حاول الأطباء عدة مرات تنشيطه غير أن روحه كانت قد فاضت.

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