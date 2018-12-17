«الراجحي» يقدم خدمة الشيك المصرفي عبر أجهزة «أسرع»

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أطلق مصرف الراجحي خدمته الجديدة المتمثلة في طباعة الشيك المصرفي عبر أجهزة الخدمة الذاتية «أسرع»، في ابتكار متطور وآمن، ضمن إستراتيجية المصرف للتوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، وتلبية حاجات العملاء، وتقليل الحاجة إلى سحب مبالغ نقدية كبيرة، وكذلك التحول الإيجابي في نقل العمليات إلى القنوات الإلكترونية المتطورة.

الخدمة الجديدة تنضم إلى الخدمات الفريدة التي بدأ المصرف بتقديمها عبر أجهزة «أسرع»، التي تبرهن من جديد انفراد وريادة مصرف الراجحي في الخدمات المصرفية الذاتية في المنطقة كلها، إذ كان المصرف الأول في منطقة الشرق الأوسط الذي يشغل أجهزة الخدمة الذاتية «أسرع» بحلول فورية لطباعة البطاقات المصرفية ودفاتر الشيكات وكشوفات الحساب.