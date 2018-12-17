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فرض غرامات مالية على مخالفي رسوم الأراضي البيضاء

فرض غرامات مالية على مخالفي رسوم الأراضي البيضاء
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تواصل – الرياض:

فرضت لجنة النظر في مخالفات واعتراضات نظام رسوم الأراضي البیضاء 83 غرامة مالیة على عدد من المخالفین للنظام أو اللائحة، وبذلك یصل إجمالي المخالفات المصدرة حتى الآن 101 مخالفة.

جاء ذلك في الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البیضاء على «تویتر»، حيث أوضح أنه جارٍ العمل على ما تبقى من مخالفات.

يذكر أن وزارة الإسكان، ذكرت إنها ستفرض غرامات مالیة على مخالفي أحكام نظام الأراضي البیضاء، بحیث لا تزید الغرامة على مقدار الرسم المستحق على أرض المخالف للنظام، ولا یخل ذلك بإلزامه سداد الرسم المستحق.

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