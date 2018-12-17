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لمسات باذخة ترفع سعر آيفون «XS» إلى 99 ألف ريال

لمسات باذخة ترفع سعر آيفون «XS» إلى 99 ألف ريال
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تواصل – وكالات:

في سباق الهواتف الذكية الباذخة، اقتحمت شركة كافيار الروسية مضمار التحدي على نحو مختلف رغبة منها في إضفاء لمسات غاية في الترف على أحدث هواتف آيفون.

وطرحت الشركة الروسية أول هاتف آيفون «XS» ذهبي فاخر، مدعم بهيكل مدمج مع ساعة أبل، وجاءت الواجهة الخلفية للهاتف برسم يظهر خريطة العالم، تظهر عليها القارات مصنوعة من الذهب، وفوقها ساعة «Apple Watch 4» ذهبية أيضا بحسب «ار.تي».

وأشار المصممون في «كافيار» إلى أن الهدف من هذه التحفة الفنية هو إيجاد هدية فاخرة لمحبي أحدث تقنيات «أبل»، وخلق فكرة جديدة تجمع بين الهواتف والساعات الذكية، ويبلغ سعر النسخة العادية من الهاتف على موقع الشركة 21300 دولار أي ما يعادل تقريباً 99 ألف ريال، أما نسخته المزودة بذاكرة تخزين داخلية 512 غيغابايت، فقد تم طرحها في السوق بنحو 22 ألف دولار.

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