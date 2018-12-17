«الإحصاء» تكشف نسبة المواطنين والأجانب العاملين في «الصناعات»

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كشف تقرير حديث لهيئة الإحصاء، أن عدد المشتغلين السعوديين بمجال الصناعة في 34 صناعة بالمملكة بلغ 30.9%، بينهم 10,573 سعودية اختارت العمل في مجال الصناعات في 33 مجالا صناعيا ولم تغب سوى عن صناعة الفحم، فيما بلغت نسبة غير السعوديين 69.1%.

ووفقاً ل”الوطن” فقد أظهر التقرير عمل 1,211,982 بمجال الصناعة، بينهم 374,497 سعودياً و837,485 غير سعودي، حيث تفوق السعوديون في عدد المشتغلين في 5 صناعات، بينما شكلوا أقل من نصف المشتغلين في 29 صناعة.

ولفت التقرير إلى أن السعوديين شكلوا 79.6% في صناعة توصيل الكهرباء والغاز، و62.5% في صناعة تعدين الفحم والليغنيت، و60.8% في صناعة المنسوجات، و57.8% في صناعة تعدين ركازات الفلزات.