مأساة.. اكتشاف خطأ طبي جديد لـ«مقصوصة الأمعاء» بالمدينة

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تواصل – متابعات:

أظهر تقرير الأشعة الصادر من المستشفى الخاص مرتكب الخطأ الطبي للمريضة مرام اللهيبي عن وجود أخطاء أخرى تعرضت لها، تمثلت في قطع للرحم، إضافة لما تعرضت له مسبقا من قطع بالأمعاء، حيث أظهر التقرير الذي عمل للمريضة قبل إجراء العملية الثانية والذي كشف عن وجود القطع بالأمعاء، وتبين بعد ذلك وجود خطأ آخر وهو قطع بالرحم وماء بالمعدة، في حين أبلغت الصحة زوج المريضة عن تحويل ملف القضية إلى الهيئة الشرعية لاستكمال مجريات التحقيق.

وأكد زوج المريضة لـ”الوطن” عبدالمجيد علام، أن التقرير الذي حصلنا عليه من المستشفى قبل دخول الزوجة لغرفة العمليات من قسم الأشعة كان فيه شرح لحالة المريضة والذي أثبت بعد العملية وجود قطع بالأمعاء وهو ما أخبرنا به الأطباء فقط، ولكن حرصا على سلامة الزوجة تم عرض التقرير على مجموعة من المختصين بالأشعة من مستشفيات مختلفة والذي بين وجود قطع بالرحم وماء بالمعدة، وهذه القراءة بحسب حديثهم تدل على وجود خطأ ارتكب بحق المريضة.

وأشار علام إلى حصوله على التقرير رغم أنه غير موجود بملف المريضة وتم حذفه، كما أن الصحة تواصلت أمس وأشارت إلى تحويل ملف القضية للهيئة الشرعية لاستكمال مجريات التحقيق

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