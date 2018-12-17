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وزير العمل: 4 اتفاقيات لدعم توطين الوظائف.. قريباً

وزير العمل: 4 اتفاقيات لدعم توطين الوظائف.. قريباً
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تواصل – الرياض:

تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إبرام أربع اتفاقيات خلال الفترة المقبلة مع عدة جهات بهدف دعم توظيف المواطنين والمواطنات.

وأوضح وزير العمل المهندس أحمد الراجحي، خلال افتتاح “منتدى الأسرة السعودية 2018” في الرياض أمس، أن الوزارة دخلت حاليا مرحلة حصر الوظائف.

وأشار إلى أن الوزارة ستبرم خلال الأسبوع المقبل اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأخرى مع وزارة الإسكان في الأسبوع الذي يليه.

وأشار إلى أن الاتفاقيتين تهدفان إلى دعم وظائف تقنية المعلومات، والمقاولات والعقار، مضيفا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إبرام اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، على أن يتم التوقيع مع الجهات الأخرى مثل الصناعة والزراعة خلال وقت لاحق.

ورعى المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية حفل افتتاح، “منتدى الأسرة السعودية 2018” الذي ينظمه مجلس شؤون الأسرة خلال يومي 9 و10 ربيع الآخر بمدينة الرياض تحت عنوان “اقتصاديات الأسرة”، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات المهتمة بالشأن الاجتماعي والتنموي، ومشاركة عدد من الجمعيات الخيرية والمبادرات الاجتماعية.

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