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«العصيمي»: جاري ترتيب 18 ألف طلب مقابلة مع وزير التعليم

«العصيمي»: جاري ترتيب 18 ألف طلب مقابلة مع وزير التعليم
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تواصل – فريق التحرير:

أكد عبدالعزيز العصيمي، المشرف العام على مركز رعاية المستفيدين وخدمة تواصل الإلكترونية ومركز الاتصال الموحد بوزارة التعليم، وجود أكثر من 18 ألف طلب لمقابلة وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى.

وأشار خلال رده اليوم على تساؤل لبرنامج “تفاعلكم” حول شكاوى من صعوبة لقاء وزير التعليم إلى أن الموضوع يستغرق وقتاً طويلاً، مبيناً أن الوزير العيسى يخصص جزءاً من وقته لمقابلة الجمهور، ويتم ترتيب هذا العدد الكبير من خلال الأولوية والأقدمية.

ولفت إلى أن كثيراً من الحالات لا تستغرق أكثر من 3 أيام لمقابلة الوزير، وبعضها قد تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين لأكثر من ذلك، حسب أولوية الطلب وأهميته.

وأكد العصيمي أن الوزير استقبل أمس الأحد الواحدة ظهرا أكثر من 50 مستفيداً ومستفيدة ممن سبق لهم التقدم عبر بوابة تواصل.

وأوضح أنه في كل أسبوع هناك جلسة للوزير للالتقاء بالمراجعين من خلال بوابة تواصل التي تنظِّم تلك اللقاءات، وذلك من خلال دعوة المستفيدين واستضافتهم، وتجهيز طلباتهم كافة، وأخذ رأي الجهات المختصة حيال مواضيعهم للعرض على الوزير لاتخاذ القرار المناسب.

وأضاف: “لجنة فرز الطلبات بالمركز تقوم بمعاودة الاتصال، ومحاولة خدمة المستفيد دون الحاجة لمقابلة الوزير؛ فنحن نسعى لتوفير الجهد والمشقة والسفر على المراجعين”.

يُشار إلى أن خدمة “تواصل” تقدم “خدمة الاستشارات”، بالشراكة مع الإدارة العامة للإرشاد المدرسي بوكالة الأداء التعليمي؛ للطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات لمساعدة كل طالب يحتاج إلى استشارة في طرق الاستذكار، والتخلص من القلق.

 

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