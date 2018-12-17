التحقيق في مصرع وافد بعد سقوطه من عمارة سكنية بمكة

تواصل – مكة المكرمة:

باشرت شرطة المعابدة مساء أمس، التحقيق في وفاة وافد من الجنسية البنجلاديشية بعد سقوطه من الدور الرابع من أحد الأبنية السكنية بوادي جليل في مكة المكرمة.

وكانت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، تلقت بلاغًا عن سقوط شخص من مبنى بارتفاع أربعة طوابق، وعند انتقال الجهات الأمنية وجد شخص من الجنسية البنجلاديشية، في العقد الخامس ساقطًا على الأرض، بداخل حوش ملاصق للمبنى الذي سقط منه. وعند انتقال الهلال الأحمر وبعد الكشف المبدئي تأكد وفاته بعد تعرضه لكسور متعددة من آثار السقوط لأكثر من 10 أمتار.

في سياق متصل باشرت الأدلة الجنائية بشرطة العاصمة المقدسة موقع الحادث فيما لا تزال شرطة المعابدة تحقق في حيثيات القضية بحكم الاختصاص.