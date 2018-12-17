بلجيكا.. مواجهات بين الشرطة ومعادين لميثاق الهجرة

تواصل – وكالات:

فرقت الشرطة البلجيكية بقنابل الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه تجمعاً لمحتجين عنيفين بعد مظاهرة نظمتها مجموعات يمينية متطرفة في بروكسل احتجاجاً على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة.

وقام المحتجون برشق الحجارة في منطقة قريبة من مقر المفوضية الأوروبية؛ وفقاً لوكالة الأنباء البلجيكية بلغا.

وحملت المظاهرة اسم “مسيرة ضد مراكش” التي جاءت احتجاجاً على الميثاق الأممي المصادق عليه يوم الاثنين الماضي في مدينة مراكش المغربية، وشارك فيها، حسب تصريحات الشرطة، نحو 5500 شخص.

وأفادت “بلغا”، بأن المتظاهرين طالبوا بالأولوية “للشعب البلجيكي”، وإغلاق الحدود، واستقالة رئيس الوزراء شارل ميشال.

ودعت للمظاهرة العديد من المجموعات الفلمنكية المنتمية إلى اليمين، واليمين المتطرف.

وشهدت المدينة مظاهرة مضادة لليسار شارك فيها نحو 1000 شخص، بينهم مجموعة من حركة “السترات الصفراء” التي نأت بنفسها عن مسيرة اليمينيين المتطرفين.