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3 مصطلحات من «الإسكان».. عليك معرفة معناها

3 مصطلحات من «الإسكان».. عليك معرفة معناها
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الإسكان عبر حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر” معنى بعض المصطلحات التي قد تواجه المستفيدين من منتجاتها.

وقالت الإسكان إن معنى “حالة الاستحقاق لا يوجد” هو أن الطلب تحت الدراسة من قبل الوزارة وفور الانتهاء منه سيتم تعديل حالة الاستحقاق لدى المستفيد تلقائي.

أما “رسوم الجدية” فعرفتها الإسكان بأنها هي التي تضمن للمستفيد حجز الوحدة السكنية، وفي حال لم يتمكن المستفيد من الاتفاق مع ممول توفر الوزارة ممول للمستفيد.

وبالنسبة إلى “مطابق للشروط” فتعني أن الشخص في قوائم الانتظار وفور توفر المنتج المناسب سيتم ترشيحه.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، دشن صندوق التنمية العقارية خدمة “المستشار العقاري”، بهدف عمل تحليل شامل لحالة المستفيد الائتمانية، وتعريفه بخيارات وحلول التمويل العقاري المتوفرة لدى الجهات التمويلية قبل توجهه إليها، الأمر الذي من شأنه مساعدة المستفيد في عملية اتخاذه القرارات المناسبة بالإضافة إلى زيادة مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

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