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سفارة المملكة بالأردن تكشف تفاصيل وفاة مواطن في رحلة صيد

سفارة المملكة بالأردن تكشف تفاصيل وفاة مواطن في رحلة صيد
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تواصل – الرياض:

كشف المتحدث الرسمي لسفارة المملكة بالأردن، عبدالسلام العنزي، تفاصيل وفاة مواطن في رحلة صيد بالأردن يوم الجمعة الماضي بعد تعرضه لحادث تصادم.

وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج “معالي المواطن”، المذاع على قناة mbc، إن الحادث كان تحديداً في منطقة الرويشد التابعة لمحافظة المفرق التي تبعد عن العاصمة ما يقارب 260 كيلو تقريباً.

وأوضح أن الحادث تلخص بأن سيارة كويتية وسيارة سعودية كانتا في رحلة صيد وتنزه، وأثناء مطاردتهم لأحد الطيور الجارحة قدر الله لهم هذا الحادث الذي أدى إلى وفاة أحد المواطنين السعوديين وأيضاً أحد الأشقاء الكويتين، وإصابة البقية.

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