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بالقرب من الحرم النبوي.. تفاصيل مشروع «الجوار السكني» بالمدينة

بالقرب من الحرم النبوي.. تفاصيل مشروع «الجوار السكني» بالمدينة
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تواصل – المدينة المنورة:

كشفت وزارة الإسكان عن تفاصيل مشروع سكني جديد في المدينة المنورة بالقرب من الحرم النبوي، حيث يبعد بمسافة نحو 6 كيلومترات عن المسجد النبوي الشريف، وأطلقت عليه اسم “الجوار السكني”، داعية أهالي المدينة المنورة المستفيدين إلى الحجز والمعاينة.

وأوضحت وزارة الإسكان أن سعر الوحدة يبدأ من 326,880 ريالاً، وبقسط شهري وصفته بأنه في متناول اليد، يبدأ من 1,090 ريالاً.

يُشار إلى أن برنامج “سكني” كشف عن المشاريع التي طرحتها وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة خلال عامين، وعددها 7 مشاريع توفر 6,694 وحدة من الفلل والشقق والتاون هاوس، منها 6 مشاريع بشراكة القطاع الخاص، أحدها مشروع “الجوار” الذي أُعلِن عنه اليوم.

 

 

 

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