بعد وصوله في حالة حرجة.. فريق طبي ينقذ حياة مصاب بـ«حادث مروري» في خميس مشيط

تواصل – خميس مشيط:

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى خميس مشيط العام من إنقاذ حياة مصاب تم إحضاره للطوارئ وهو في حالة حرجة وغير مستقرة، إثر تعرضه لحادث مروري.

وفي التفاصيل، حضر المصاب الذي يبلغ من العمر 38 عاماً إلى قسم الطوارئ وكان في حالة حرجة وغير مستقرة، وبعد الكشف تبين وجود نزف شديد داخل البطن.

وعلى الفور تم عمل الإسعافات الطارئة واللازمة للمريض بقسم الطوارئ، ثم تم نقله مباشرة إلى قسم العمليات حيث أجريت له عملية استكشافية للبطن، وتبين وجود تجمع دموي داخل البطن ناجم عن إصابة في الكبد وإصابة في الطحال مع وجود تهتك في الوريد المساريقي العلوي “الوريد الأساسي لأمعاء البطن” عند الحافة السفلية لغدة البنكرياس الذي أدى إلى حدوث النزف الشديد.

وسيطر الفريق الطبي – بفضل الله – على مكان النزف وخياطة الوريد حسب الإجراءات الطبية المعتمدة، وقد خرج المريض من المستشفى بعد فترة من التنويم بالعناية المركزة وهو بحالة مستقرة ولله الحمد.