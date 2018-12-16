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تعرف على طريقة الاستعلام عن نتائج الاختبارات عبر نظام «نور»

تعرف على طريقة الاستعلام عن نتائج الاختبارات عبر نظام «نور»
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تواصل – فريق التحرير:

يبدأ موقع “نظام نور” خلال أيام إعلان نتائج الطلاب برقم السجل أو جواز السفر وفق الآلية المتبعة لإعلان نتائج الطلاب بعد انتهاء الاختبارات.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول التي بدأت اليوم الأحد في كافة المراحل الدراسية بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح موقع نظام نور خطوات استعلام النتائج، وذلك عن طريق الدخول على موقع نظام نور للنتائج عبر الرابط التالي (هنا)، وكتابة اسم المستخدم والرقم السري (البيانات التي سجلت بها من قبل عبر موقع نظام نور للنتائج).

بعد ذلك يتم اختيار إشعار نتيجة الطالب نهاية الفصل الدراسي، واختيار الفصل الدراسي، واختيار النظام الدراسي، وإدخال الإدارة التعليمية، وإدخال اسم المدرسة، وإدخال الصف والقسم، وإدخال اسم الطالب، ثم الضغط على استعلام عن النتيجة.

يُذكر أن موقع نظام نور يعد من خدمات وزارة التعليم للتسهيل على أولياء الأمور والطلاب للتعرف على نتائج جميع المراحل الدراسية حتى الثانوية وتسجيل الأبناء بالمرحلة الابتدائية، ورياض الأطفال.

ويمكن من خلاله الحصول على المزيد من الخدمات مثل طباعة إشعار بمستوى الأطفال في الفصل أو طفل واحد من بينهم، وطباعة الشهادات وغيرها.

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