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وزير خارجية تركيا: نتعاون مع «الأسد» في حالة واحدة فقط

وزير خارجية تركيا: نتعاون مع «الأسد» في حالة واحدة فقط
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تواصل – وكالات:

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده على استعداد؛ للنظر في إمكانية التعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد في حال أعيد انتخابه بانتخابات ديمقراطية ذات مصداقية.

وأشار تشاووش أوغلو، في كلمة ألقاها اليوم الأحد في منتدى الدوحة الثامن عشر، إلى أن ما تسعى إليه أنقرة هو وضع دستور يكتبه السوريون أنفسهم، ثم تهيئة الظروف الملائمة في البلاد لإجراء انتخابات.

وشدد أوغلو على أن تكون هذه الانتخابات شاملة بمشاركة جميع السوريين داخل البلاد وخارجها وتنظمها تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية التركي إنه يجب إطلاق عملية ديمقراطية شفافة في سوريا، مضيفاً أن الشعب السوري هو من سيقرر في نهاية المطاف من سيحكمه بعد الانتخابات.

وتابع، رداً على سؤال حول إمكانية إعادة انتخاب الأسد: “لو كانت الانتخابات ديمقراطية وذات مصداقية فيتعين على الجميع التفكير في قبول نتائجها”.

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