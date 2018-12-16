الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«حساب المواطن» يوضح طريقة تجنب توقف الدعم بعد وفاة الوالد

«حساب المواطن» يوضح طريقة تجنب توقف الدعم بعد وفاة الوالد

«التعليم» تردّ على شائعات تدريس مناهج جديدة تمس ثوابت الدين

«التعليم» تردّ على شائعات تدريس مناهج جديدة تمس ثوابت الدين

«الحصيني» يتوقع الحالة المطرية في 10 مناطق بالمملكة

«الحصيني» يتوقع الحالة المطرية في 10 مناطق بالمملكة

«التعليم» تعلن بدء التسجيل في برنامج «خبرات 3».. تعرف على التفاصيل

«التعليم» تعلن بدء التسجيل في برنامج «خبرات 3».. تعرف على التفاصيل

صحيفة فرنسية تكشف سبب تواجد صواريخ إيرانية في اليمن

صحيفة فرنسية تكشف سبب تواجد صواريخ إيرانية في اليمن
0

تواصل – وكالات:

نشرت إيران صواريخها البالستية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما في لبنان وسوريا واليمن؛ لضمان إبقاء أي حرب مستقبلية بعيدة عن أراضيها قدر الإمكان.

وأوضحت صحيفة “لوريان لوجور” الفرنسية أن قضية الصواريخ البالستية بالنسبة لطهران مسألة غير قابلة للنقاش.

ووافقت إيران على تجميد برنامجها النووي، وربما توافق على نقاش دورها في الشرق الأوسط، لكن على الرغم من الضغط الغربي، ليس لدى طهران نية للتخلي عن صواريخها الباليستية، بل تعمل جاهدة على نشرها في اليمن عن طريق وكيلها الحوثي والشرق الأوسط؛ بهدف نقل أي حرب مستقبلية بعيدة عن أراضيها وتهديد جيران اليمن من الدول الخليجية.

ودعت الولايات المتحدة الدول الأوروبية، التي تواصل دعمها للاتفاق النووي، إلى فرض عقوبات على برنامج الصواريخ البالستية الإيراني.

وقالت الولايات المتحدة، إن البرنامج يمثل “تهديداً خطيراً ومتنامياً” لدول المنطقة لاسيما أن هذا النوع من الأسلحة قادر على حمل رؤوس نووية متعددة؛ وهو انتهاك لشروط الاتفاق النووي.

وبحسب الصحيفة، فقد سعت إيران إلى تحسين قدراتها العسكرية طوال ما يقرب من أربعة عقود، لكن القيادة جعلت تطوير الصواريخ البالستية في قلب هذه الجهود. والهدف من نشرها هو نقل الحروب المستقبلية خارج حدود البلاد.

ورغم الجهود الأخيرة في تطوير طائرات جديدة وسفن قتالية بحرية، إلا أن العديد من قطاعات الجيش الإيراني لا تزال ضعيفة وهشة. ولذلك، يعد برنامج الصواريخ تعويضاً عن نقاط الضعف التي تحد من قدرات الجيش الإيراني، بل وأصبح رمزاً حقيقياً للقوة الإيرانية.

وقال الخبير المتخصص في الشؤون الإيرانية جوناثان بيرون، “إن هدف طهران من هذه الصواريخ هو إزالة أي تهديد مباشر من حدودها، خاصة في ظل تورطها في الصراعات التي تشارك فيها، في اليمن وسوريا، حيث لا يمكن لأي من الأطراف المتحاربة الاستفادة من الوضع”.

لقد استخدم النظام الإيراني صواريخه ضد جماعات غير حكومية في الأشهر الأخيرة، مثل الهجوم ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في العراق، وكذلك الهجوم على المنطقة الناطقة بالعربية في خوزستان جنوب غربي إيران في شهر أكتوبر.

لكن النظام الإيراني يستخدم هذه الصواريخ بشكل غير مباشر وعبر وكلائه الإقليميين التابعين، مثل المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين أطلقوا عشرات الصواريخ على المملكة العربية السعودية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الراشد: 3 مخاطر مروعة ستحدث إن انسحبت المملكة من اليمن

الراشد: 3 مخاطر مروعة ستحدث إن انسحبت المملكة من اليمن

رئيس وزراء الكيان الصهيوني: مستعدون لمهاجمة إيران في أراضيها

رئيس وزراء الكيان الصهيوني: مستعدون لمهاجمة إيران في أراضيها

الأمير خالد بن سلمان: المملكة ترحب بـ«اتفاق السويد» بشأن اليمن

الأمير خالد بن سلمان: المملكة ترحب بـ«اتفاق السويد» بشأن اليمن

واشنطن تبحث طرد أبناء مسؤولي النظام الإيراني

واشنطن تبحث طرد أبناء مسؤولي النظام الإيراني

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شبابنا الطموح
تدوينات حرة

شبابنا الطموح

المزيد
لصوص نفتح لهم أبوابنا
مقالات

لصوص نفتح لهم أبوابنا

المزيد
ماذا حققت «مكافحة الفساد» لخزينة الدولة؟ (تقرير)
تقارير وحوارات

ماذا حققت «مكافحة الفساد» لخزينة الدولة؟ (تقرير)

المزيد
أنت طبيب نفسك!
مقالات

أنت طبيب نفسك!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>