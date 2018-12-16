وظائف بجامعة الملك سعود ومستشفى قوى الأمن.. الشروط وطريقة التقديم

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تواصل – الرياض:

أعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض عبر موقعه الإلكتروني توفر وظيفة إدارية شاغرة، لحملة الثانوية العامة فما فوق؛ للعمل بمسمى (مدير عقود المشاريع Contract Project Manager)؛ وذلك وفقاً لبقية الشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مدير عقود المشاريع (Contract Project Manager).

الشروط:

1 – درجة الماجستير أو البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي وهندسة البرمجيات وهندسة الحاسوب من جامعة محلية أو دولية معترف بها.
2 – خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات لحملة الماجستير في مجال ضمان الجودة أو تنفيذ المشاريع أو تخطيط وإدارة المشاريع، مع خبرة سنة في العقود أو مكتب المساعدة والسياسات والإجراءات.
3 – خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات لحملة البكالوريوس في مجال ضمان الجودة أو تنفيذ المشاريع أو تخطيط وإدارة المشاريع، مع خبرة سنتين في العقود أو مكتب المساعدة والسياسات والإجراءات.

موعد وطريقة التقديمالتقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد 2018/12/16م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

كما أعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض عبر موقعه الإلكتروني توفر وظيفة إدارية شاغرة، لحملة الثانوية العامة فما فوق؛ للعمل بمسمى (مدير عقود المشاريع Contract Project Manager)؛ وذلك وفقاً لبقية الشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مدير عقود المشاريع (Contract Project Manager).

الشروط:

1 – درجة الماجستير أو البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي وهندسة البرمجيات وهندسة الحاسوب من جامعة محلية أو دولية معترف بها.

2 – خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات لحملة الماجستير في مجال ضمان الجودة أو تنفيذ المشاريع أو تخطيط وإدارة المشاريع، مع خبرة سنة في العقود أو مكتب المساعدة والسياسات والإجراءات.

3 – خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات لحملة البكالوريوس في مجال ضمان الجودة أو تنفيذ المشاريع أو تخطيط وإدارة المشاريع، مع خبرة سنتين في العقود أو مكتب المساعدة والسياسات والإجراءات.

موعد وطريقة التقديمالتقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد 2018/12/16م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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