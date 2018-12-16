«مديرية السجون» تفتح باب القبول للرتب العسكرية للجنسين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للسجون ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون للرتب التالية: رتبة (جندي أول – جندي) للرجال، رتبة (جندي) للعنصر النسائي.

المؤهلات المطلوبة:

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أولاً – شروط الالتحاق برتبة جندي أول فني تفتيش بالوسائل الأمنية الحية (الكلاب البوليسية) للرجال فقط:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

3 – أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول أثناء التقديم.

4 – أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (30) عاماً حسب الهوية الوطنية.

5 – أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة واختبار التخصص على الوسائل الأمنية الحية (الكلاب البوليسية) وكافة مراحل القبول بنجاح.

6 – أن لا يقل طول المتقدم عن (170) سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

7 – أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

8 – أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

9 – بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم.

10ـ يفضل من لديه الرغبة الجادة والالتزام في العمل بشعبة الوسائل الأمنية الحية (الكلاب البوليسية).

ثانياً – شروط الالتحاق برتبة جندي (للرجال):

1 – أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

3 – أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول أثناء التقديم.

4 – أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (30) عاماً حسب الهوية الوطنية.

5 – أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول بنجاح.

6 – أن لا يقل طول المتقدم عن (170) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

7 – أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

8 – أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

9 – بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم.

10ـ يفضل من لديه دورات في الحاسب الآلي وفروعه لا تقل عن ستة أشهر وتكون من جهة معتمدة وفي حال كون الشهادة صادرة من معهد خاص يجب تصديقها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.