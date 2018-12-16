«النمر» يوضح العدو الأول للطلاب أثناء الاختبارات.. ويقدم نصيحة لزيادة التركيز

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الطلاب خلال فترة الاختبارات من خطورة السهر والإفراط في تناول المنبهات، وكذلك محاولات مروجي المنشطات خلال هذه الأيام للترويج لسمومهم.

وقال النمر، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر: “للطلاب والطالبات: عدوك الأول أيام الامتحانات هو السهر، أثبتت الأبحاث أن النوم أقل من 6 ساعات يومياً يؤثر على قدراتك في التركيز والانتباه واسترجاع المعلومة.. حتى ولو لم تشعر بذلك فعلياً”.

وأضاف أن شرب القهوة باعتدال أقل من ٣٠٠ ملغ كافيين يومياً (أقل من ٣ أكواب قهوة أمريكية) من المنبهات ويساعد على التركيز أما زيادتها عن ذلك فيزيد احتمالية الخفقان ورعشة اليدين وعدم القدرة على التركيز.

وشدد النمر على أن أبناءنا وبناتنا هم أغلى ما نملك، محذراً من شياطين الأنس في هذه الأيام الذين يروجون للمنشطات (الكبتاجون)، مضيفاً أنهم يزعمون أنها غير ضارة؛ لذلك واجب علينا تحذيرهم من أضرار هذه الآفات ورفع الوعي لديهم بالذات في هذه الأيام “فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته”.