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إصابة شخصين صعقاً بالكهرباء في أحد جبال أضم بالليث

إصابة شخصين صعقاً بالكهرباء في أحد جبال أضم بالليث
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تواصل – مكة المكرمة:

تعرَّض شخصان في حادثتين منفصلتين لصعق كهربائي، بحسب المعلومات الأولوية؛ ما أدى لسقوطهما، ودخولهما في حالة إغماء، وذلك في أحد جبال قرية السدرة بمركز ربوع العين التابع لمحافظة أضم.

وتشير التفاصيل إلى أن ثلاثة أشخاص من قرية السدرة بمركز ربوع العين بمحافظة أضم غادروا قريتهم صباح أمس باتجاه مقر “بيوت النحل” الواقعة في قمة أحد الجبال القريبة منهم، والتابعة لأحد أقربائهم.

وتعرض أحدهم للسقوط، وعند إنقاذه من قبل رفاقه تبين وجود آثار حرق في رأسه؛ ما استدعى نقله إلى مستشفى أضم وهو في حالة إغماء وغيبوبة تامة، ثم تم تحويله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة.

وبحسب أحد أقربائهم؛ فإن الشخصين الآخرين عاودا إلى مقر “النحل” للوقوف على المكان، ولمعرفة الأسباب، ولجلب بعض الأغراض الشخصية لرفيقهما، فتعرض أحدهما للإصابة ذاتها أيضاً؛ ما استدعى نقله إلى مستشفى أضم، وحالته الصحية مستقرة.

وباشرت شرطة محافظة أضم الحادثين المنفصلين، ولا تزال تجري تحقيقاتها لمعرفة الملابسات. فيما كشفت المعلومات الأولوية أن الأسباب قد تعود إلى تعرضهما لصعق كهربائي نتيجة الأسلاك الكهربائية المكشوفة في الموقع من جراء أعمال إحدى شركات المقاولات.

وأشار المصدر إلى أن كهرباء أضم برفقة الجهات ذات العلاقة باشرت الموقع، واتضح أن الأسباب وراء هذين الحادثين تعود لأسلاك ضغط عالٍ ملقاة على الأرض، ومكشوفة، وممتدة من أحد أعمدة الكهرباء، خلفتها إحدى الشركات.

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