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بالخطوات.. كيف يمكنك إرسال رسالة صوتية على إنستجرام؟

بالخطوات.. كيف يمكنك إرسال رسالة صوتية على إنستجرام؟
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تواصل – وكالات:

أضافت منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام المملوكة لفيسبوك، مؤخراً ميزة الرسائل الصوتية إلى رسائلها المباشرة لكل من أجهزة أندرويد وiOS؛ إذ تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تسجيل وإرسال ملاحظة صوتية تصل مدتها إلى دقيقة واحدة في الدردشة الخاصة أو الدردشة الجماعية، وتعمل هذه الميزة الصوتية الجديدة بطريقة مماثلة لتلك الموجودة في تطبيقات وخدمات المراسلة الفورية الأخرى، وفيما يلي نعرض كيف يمكن القيام بها كما يلي:

  1. المتطلبات المسبقة:

– اتصال إنترنت فعال.

– إصدار 72.0.0.22 أو أعلى على منصة أندرويد، أو نسخة 74.0 أو أعلى على iOS.
2. بالنسبة إلى أندرويد:

– افتح متجر Google Play – ابحث عن إنستجرام من شريط البحث – اضغط على أيقونة إنستجرام – ثم، اضغط على الزر “تحديث” لبدء عملية التحديث.
3. بالنسبة لنظام iOS:

– فتح متجر التطبيقات – ابحث عن تطبيق إنستجرام – انقر على زر التحديث لبدء التحديث

الخطوات الواجب اتباعها: لإرسال ملاحظة صوتية.

  1. افتح تطبيق إنستجرام على هاتفك الذكي.
  2. اضغط على أيقونة “رسالة مباشرة” من الزاوية العلوية اليمنى.
  3. حدد جهة الاتصال أو المجموعة التي تريد إرسال الرسالة الصوتية.
  4. الآن، ابحث عن رمز “Mic” في مربع النص أدناه.
  5. اضغط مع الاستمرار عليه لبدء عملية التسجيل.
  6. بمجرد القيام به، اترك زر لإرسال.
  7. يمكن للمستخدمين أيضاً الضغط باستمرار على زر قفل التسجيل.

ملحوظة:

إذا لم تكن متأكداً من تسجيل الرسالة، فاضغط بإصبعك نحو اليسار لحذف الرسالة المسجلة وإعادة التسجيل، وأيضاً، في حالة إرسال ملاحظة صوتية بالفعل، يمكنك أيضاً الضغط مع الاستمرار على الرسالة لإلغائها.

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