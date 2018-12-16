2483 موظفاً وموظفة حكومياً يلتحقون بـ81 برنامجاً تدريبياً بمعهد الإدارة العامة

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استقبل معهد الإدارة العامة اليوم، 2483 موظفاً وموظفة حكومياً، للالتحاق بـ 81 برنامجاً تدريبياً ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض، والفرع النسائي بالدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق 674 موظفاً حكومياً، بـ 23 برنامجاً تدريبياً، هي: إدارة الاجتماعات، إدارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل، أساسيات أمن المعلومات، أساسيات قواعد البيانات، أساسيات نظام التشغيل UNIX، إعداد وتحديث المخططات الإقليمية، الجداول الإلكترونية (Excel)، العروض التقديمية (Power Point)، القيادة الإدارية، المرافعات أمام الجهات الشرعية، برمجة المشاريع الهندسية، برمجة المشاريع الهندسية باستخدام MS Project، برمجة قاعدة البيانات MS Access، حل المشكلات واتخاذ القرارات، مبادئ المحاسبة المالية، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة الفعاليات، الأرشفة الإلكترونية، تصميم الاستبانة، قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل.

ويلتحق في فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة، 785 موظفاً حكومياً، بـ 25 برنامجاً تدريبياً، هي: إدارة برامج التثقيف الصحي، إدارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل، أساسيات أمن المعلومات، إعداد المراسلات، إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، الإشراف الإداري، الرسم الهندسي باستخدام الأوتوكاد، العروض التقديمية (Power Point)، المنازعات القانونية للموظف العام في الوظيفة، العامة، تحليل العلاقة بين المتغيرات، تصميم المسوح الإحصائية، تطوير خدمات المستفيدين، حل المشكلات واتخاذ القرارات، عمليات تخزين المواد، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات الفهرسة الوصفية للكتب، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)(2)، الاتصال الفعال في العمل، الأرشفة الإلكترونية، الأرشفة الإلكترونية، التنسيق الإداري، تصميم الاستبانة.

وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية يلتحـق 237 موظفاً حكومياً، بـ 8 برامج تدريبية، هي: الأرقام القياسية، العروض التقديمية (Power Point)، تصميم التقارير في بيئة Visual Basic.net، حل المشكلات واتخاذ القرارات، لغة الاستفسار البنائية SQL، مباشرة الأموال العامة، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، أصول المحاسبة الحكومية.

فيما يلتحق في الفرع النسائي للمعهد بالرياض، 319 موظفة حكومية بـ 10 برامج تدريبية، هي: التخطيط التنفيذي، الجداول الإلكترونية (Excel)، الجرائم المعلوماتية، العروض التقديمية (Power Point)، تدقيق المستندات المالية الحكومية، تطوير الإجراءات والنماذج الإدارية، تطوير خدمات المستفيدين، مهارات التعامل مع الرؤساء، إعداد التقارير الإحصائية، التنسيق الإداري.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير يلتحق 468 موظفاً حكومياً بـ 15 برنامجاً تدريبياً، هي: إدارة الوقت، إدارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل، إعداد التقارير، إعداد المراسلات، الجرائم المعلوماتية، تطوير خدمات المستفيدين، تقويم البرامج التدريبية، لغة الاستفسار البنائية SQL، مباشرة الأموال العامة، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، الأرشفة الإلكترونية، الذكاء العاطفي، تحفيز الموظفين.