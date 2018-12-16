الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«التعليم» تعلن بدء التسجيل في برنامج «خبرات 3».. تعرف على التفاصيل

«التعليم» تعلن بدء التسجيل في برنامج «خبرات 3».. تعرف على التفاصيل

هل تتسبب منتجات شركة «جونسون» بالمملكة في السرطان؟

هل تتسبب منتجات شركة «جونسون» بالمملكة في السرطان؟

وافدان يفعلان هذا الأمر أسبوعيًّا منذ وفاة كفيلهما (فيديو)

وافدان يفعلان هذا الأمر أسبوعيًّا منذ وفاة كفيلهما (فيديو)

«العمل» توضح طريقة تقديم الشكوى ضد «الكفيل»

«العمل» توضح طريقة تقديم الشكوى ضد «الكفيل»

2483 موظفاً وموظفة حكومياً يلتحقون بـ81 برنامجاً تدريبياً بمعهد الإدارة العامة

2483 موظفاً وموظفة حكومياً يلتحقون بـ81 برنامجاً تدريبياً بمعهد الإدارة العامة
0

تواصل – فريق التحرير:

استقبل معهد الإدارة العامة اليوم، 2483 موظفاً وموظفة حكومياً، للالتحاق بـ 81 برنامجاً تدريبياً ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض، والفرع النسائي بالدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق 674 موظفاً حكومياً، بـ 23 برنامجاً تدريبياً، هي: إدارة الاجتماعات، إدارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل، أساسيات أمن المعلومات، أساسيات قواعد البيانات، أساسيات نظام التشغيل UNIX، إعداد وتحديث المخططات الإقليمية، الجداول الإلكترونية (Excel)، العروض التقديمية (Power Point)، القيادة الإدارية، المرافعات أمام الجهات الشرعية، برمجة المشاريع الهندسية، برمجة المشاريع الهندسية باستخدام MS Project، برمجة قاعدة البيانات MS Access، حل المشكلات واتخاذ القرارات، مبادئ المحاسبة المالية، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة الفعاليات، الأرشفة الإلكترونية، تصميم الاستبانة، قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل.

ويلتحق في فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة، 785 موظفاً حكومياً، بـ 25 برنامجاً تدريبياً، هي: إدارة برامج التثقيف الصحي، إدارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل، أساسيات أمن المعلومات، إعداد المراسلات، إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، الإشراف الإداري، الرسم الهندسي باستخدام الأوتوكاد، العروض التقديمية (Power Point)، المنازعات القانونية للموظف العام في الوظيفة، العامة، تحليل العلاقة بين المتغيرات، تصميم المسوح الإحصائية، تطوير خدمات المستفيدين، حل المشكلات واتخاذ القرارات، عمليات تخزين المواد، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات الفهرسة الوصفية للكتب، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)(2)، الاتصال الفعال في العمل، الأرشفة الإلكترونية، الأرشفة الإلكترونية، التنسيق الإداري، تصميم الاستبانة.

وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية يلتحـق 237 موظفاً حكومياً، بـ 8 برامج تدريبية، هي: الأرقام القياسية، العروض التقديمية (Power Point)، تصميم التقارير في بيئة Visual Basic.net، حل المشكلات واتخاذ القرارات، لغة الاستفسار البنائية SQL، مباشرة الأموال العامة، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، أصول المحاسبة الحكومية.

فيما يلتحق في الفرع النسائي للمعهد بالرياض، 319 موظفة حكومية بـ 10 برامج تدريبية، هي: التخطيط التنفيذي، الجداول الإلكترونية (Excel)، الجرائم المعلوماتية، العروض التقديمية (Power Point)، تدقيق المستندات المالية الحكومية، تطوير الإجراءات والنماذج الإدارية، تطوير خدمات المستفيدين، مهارات التعامل مع الرؤساء، إعداد التقارير الإحصائية، التنسيق الإداري.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير يلتحق 468 موظفاً حكومياً بـ 15 برنامجاً تدريبياً، هي: إدارة الوقت، إدارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل، إعداد التقارير، إعداد المراسلات، الجرائم المعلوماتية، تطوير خدمات المستفيدين، تقويم البرامج التدريبية، لغة الاستفسار البنائية SQL، مباشرة الأموال العامة، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، الأرشفة الإلكترونية، الذكاء العاطفي، تحفيز الموظفين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

موظف كويتي يهدد مديره بالقتل.. لهذا السبب

موظف كويتي يهدد مديره بالقتل.. لهذا السبب

برامج تدريبية متقدمة لـ «مصحلي» وزارة العدل

برامج تدريبية متقدمة لـ «مصحلي» وزارة العدل

كيف تحصل على وظيفة ومكافأة شهرية 3 آلاف ريال؟.. للمواطنين فقط

كيف تحصل على وظيفة ومكافأة شهرية 3 آلاف ريال؟.. للمواطنين فقط

«الخدمة المدنية» تعقد ورشة العمل الثانية للتدريب على خدمة «بياناتي الوظيفية»

«الخدمة المدنية» تعقد ورشة العمل الثانية للتدريب على خدمة «بياناتي الوظيفية»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شبابنا الطموح
تدوينات حرة

شبابنا الطموح

المزيد
لصوص نفتح لهم أبوابنا
مقالات

لصوص نفتح لهم أبوابنا

المزيد
ماذا حققت «مكافحة الفساد» لخزينة الدولة؟ (تقرير)
تقارير وحوارات

ماذا حققت «مكافحة الفساد» لخزينة الدولة؟ (تقرير)

المزيد
أنت طبيب نفسك!
مقالات

أنت طبيب نفسك!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>