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تعرف على طريقة الاستفادة من «الضمان» في «ترميم المنازل»

تعرف على طريقة الاستفادة من «الضمان» في «ترميم المنازل»
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تواصل – الرياض:

أكدت وزارة العمل أن الضمان الاجتماعي يقدم خدمات ترميم المنازل ولا يمنح تأشيرات أو مساكن.

وأشارت الوزارة إلى أن الضمان لا يمنح تأشيرات عمالة منزلية، ولكن مسموح للمستفيدين منه استقدام خادمة منزلية وسائق وممرضة، مشيرة إلى أن تمليك المساكن تختص به جهات أخرى.

ودعت الراغبين في الاستفادة من خدمة الترميم إلى التقديم عبر مكتب الضمان الاجتماعي وفق ضوابط عدة تحتسب بالنقاط منها وضع المنزل وعدد الأفراد وعمر المستفيد.

وبينت الوزارة أن المرأة المعلقة والمهجورة يمكنها التقديم لخدمات الضمان إلكترونيا، لافتة إلى قبول مرضى السرطان الذين يعالجون بالكيماوي والإشعاعي في برنامج التأهيل الشامل.

أما المصابون بالأمراض المزمنة الأخرى مثل السمنة والسكر والضغط فلا يتم قبولهم، ووفقًا للوزارة فإن إجمالي المستفيدين من خدمات الضمان يبلغون أكثر من 900 ألف يصرف لهم 1.9 مليار ريال شهريًا إجمالي مستحقات الضمان وبدل الإعاشة.

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