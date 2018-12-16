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لجنة شورية تتوقع تلاشي إيرادات الخدمات الصوتية لشركات الاتصالات

لجنة شورية تتوقع تلاشي إيرادات الخدمات الصوتية لشركات الاتصالات
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تواصل- الرياض:

توقعت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى، تلاشي إيرادات الخدمات الصوتية التي تقدمها شركات الاتصالات، مع انتشار تطبيقات الصوت عبر الإنترنت.

وأوضحت اللجنة، في تقريرها، الذي سيعرض على المجلس الأسبوع الجاري، انخفاض الإيرادات الناتجة عن تقديم الخدمات الصوتية، وفقا لـ”المدينة”.

وتابعت، أن تلك الإيرادات في طريقها للتلاشي؛ وذلك بسبب التوسع في استخدام تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت، الأمر الذي جعل الشركات تلجأ إلى مراجعة آليات استثماراتها للحد من خسائرها.

وطالبت اللجنة، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمراجعة المقابل المالي الذي تحصله الحكومة لقاء خدمات الاتصالات، لتحفيز الشركات المرخص لها على التوسع في نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحديث وتوسعة شبكاتها في أنحاء المملكة؛ ما يحسن الخدمة ويخفض أسعارها، إضافةً إلى زيادة إيرادات الخزينة العامة للدولة.

وأكدت اللجنة، وجوب إلزام هيئة الاتصالات لشركات استضافة المحتوى بإنشاء مراكز بيانات داخل المملكة وتأمين الحماية اللازمة لها، وعدم حفظ البيانات في الخارج، وطالبت الجهات الحكومية بتسجيل مواقعها الإلكترونية تحت النطاق السعودي العربي (السعودية) أو اللاتيني (sa)، لتعزيز الهوية الوطنية.

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